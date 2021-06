Strudel Alfajor & Goiabada – novo podcast reúne jornalistas de 3 países

Nv podcast no ar – Strudel, Alfajor & Goiabada, um podcast 3 em 1. Luciano Dias, do Brasil, Daniel Oiticica, da Argentina, e Valéria Fekete, da Alemanha, batem um papo descontraído sobre os assuntos do momento. Comportamento, sociedade, política, economia – sob o olhar atento de 3 jornalistas. No episódio nº 1: Luciano, Valéria e Daniel falam sobre as manifestaçoes contra o governo de Jair Bolsonaro, os surpreendentes resultados das eleiçoes para a Assembleia Constituinte do Chile, que vai elaborar uma nova Constituiçao para o país, e os percalços na campanha do Partido Verde alemao para as eleiçoes ao cargo de Primeiro-Ministro. Ouça aqui ou dê o play logo abaixo.

