Conheça ‘Paninho’ – o pano de prato pra quem nao passa pano ;-)

Já conhece o ‘Paninho‘? Segundo seus criadores, esse é “o pano para quem nao passa pano pra antivacina, negacionismo, machismo, racismo, bolsonarismo, bolsonaro, filhos do bolsonaro, homofobia, transfobia, elitismo, capacitismo, fascismo, terra planismo e outras sem-vergonhices.” E nao é só um conceito – o tal paninho é um pano de prato à venda aqui por R$ 15. A criaçao é da Meiuca, que, depois de desenvolver projetos de consultoria em design para empresas, está virando uma empresa de produtos digitais. E enquanto esses produtos digitais nao ficam prontos, surgiu a ideia do Paninho – “O Paninho surgiu como uma forma bem humorada de falar sobre o que acreditamos e apresentar o nosso novo posicionamento para o mercado”, diz Rodrigo César, Head de Branding. A Meiuca diz que pretende, com seus projetos, “tornar empresas mais escaláveis e nossa sociedade um pouquinho mais justa.”

