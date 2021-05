Viu essa? Candidata a estágio acusa Converse de roubar suas ideias

A semelhança é, digamos… impressionante. Os novos tênis da Converse, supostamente “inspirados na natureza”, ao que tudo indica foram ~inspirados~ nas ideias de Cecilia Monge, uma jovem designer que em 2019 se candidatou a uma vaga de estágio na empresa. Cecilia nao conseguiu a vaga, foi informada da negativa 1 ano depois, através de um e-mail automatizado, e agora foi surpreendida pelos novos modelos da marca – uma homenagem aos parques nacionais dos EUA, tal e qual as criaçoes que a designer enviou à empresa junto com seu portfólio. Em sua defesa, a Converse disse que os tênis com padroes que referenciam parques nacionais sao a continuidade de outra linha idealizada em abril de 2019 e lançada em outubro de 2020. Confira abaixo o vídeo em que Cecilia faz sua denúncia. Leia mais no DesignTAXI.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diet Prada ™ (@diet_prada)

