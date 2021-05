Onde estao os turistas em Lisboa? Por mar, ar e terra eles estao a chegar

A partir dessa 2ª feira, dia 17 de maio, a capital e o país nao tardam por esperar. “Eles estao a chegar“, explicou o segurança na entrada do Palácio Foz – local no centro da cidade onde os jornalistas correspondentes têm uma sala de trabalho que costumam frequentar. Sala aberta, álcool gel nas maos e máscara na cara, está na hora de ligar o computador para pelo menos fingir que tudo um dia pode voltar ao normal. O sol promete e a temperatura lá fora avisa que o verao já começou a fazer os seus primeiros ensaios para a temporada.

Na tela, as notícias sobre o levantamento gradual das restriçoes anunciadas pelo governo para “travar” a covid-19. “A partir das 00:00 horas desta 2ª feira (17) e até as 23:59 horas de 30 de maio, é permitido o embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulaçoes dos navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental“, lembra a Administraçao do Porto de Lisboa (APL). No comunicado, para que os passageiros dos cruzeiros possam ultrapassar as restriçoes, é “necessária a apresentaçao de comprovativo de realizaçao de teste molecular por RT-PCR, para despiste da infecçao por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque ou desembarque, conforme o caso“. Terra de navegadores e amantes do mar, nada mais natural… Anormal é haver pessoas corajosas que ainda se aventuram em fazer um cruzeiro em tempos de pandemia.

Pelo ar, mais notícias com a aguardada chegada dos turistas, ingleses na sua grande maioria, para encher as praias, resorts e hotéis da regiao do Algarve. Voos diretos para o aeroporto de Faro, no sul do país, e reservas de hospedagem já estao programadas há algum tempo, também para passageiros originários dos países que integram a Uniao Europeia, os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e, claro, o Reino Unido.

Mas as águas mais ‘calientes’ que chegam do Mediterrâneo, logo ali ao lado, nao sao para todos, e há exceçao para os provenientes de países que registram uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Nesse caso, as entradas só estao liberadas para viagens essenciais. África do Sul, Brasil e Índia e, na Uniao Europeia, o Chipre, Croácia, Lituânia, Países Baixos e Suécia se mantêm na lista de restriçoes.

Desde o dia 1º de maio, as fronteiras terrestres com a vizinha Espanha estao abertas e operacionais. O controle dos viajantes continua e há fiscalizaçao nas estradas, após entrada em Portugal. Para os que chegam de países com taxa de incidência a 14 dias, por covid-19, superiores a 500 casos por 100 mil habitantes (ver a lista acima), existe a obrigaçao de realizar um isolamento profilático de 14 dias.

Mais um verao em pandemia… Impossível nao comemorar: sobrevivemos!

