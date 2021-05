Para quem vê uma Guinness em todo lugar – veja o novo comercial da marca

Com a proximidade da reabertura dos pubs na Irlanda e no Reino Unido, a Guinness lançou o comercial ‘Welcome Back‘, parte da campanha #LooksLikeGuinness. No filme, vários objetos e cenas do cotidiano que podem ter feito os fãs da marca imaginarem copos da icônica cerveja para onde quer que olhassem. Tudo ao som da clássica ‘Always On My Mind‘. A peça fecha com a já conhecida assinatura “Good things come to those who wait” (Coisas boas vêm para quem espera), que faz ainda mais sentido em tempos de pandemia e isolamento. A criaçao é da AMV BBDO. Com AdFreak.

