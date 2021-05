Ora, pipocas! Do cinema para os postos de gasolina

Tem ideias de vendas que surgem assim do nada e deixam a gente fazendo aquela pergunta do “por que nao se pensou nisso antes?”. Essa é uma delas – pipocas, sim. Pipocas do cinema à venda nos postos de gasolina. Essas, da marca Pique-Poque – responsável por fornecer máquinas de pipocas em 95% das salas de cinema em Portugal -, já estao à espera dos consumidores nas áreas de serviço da Galp (gasolineira) em mais de uma dezena de postos na regiao de Lisboa, Porto e Coimbra.

“Durante o 1º confinamento, e até durante o verao, amigos e conhecidos deixavam-me mensagens nas redes sociais a dizer que tinham saudades das pipocas do cinema. Que fazer pipocas em casa ou comprar no supermercado nao era a mesma coisa. Adivinhava-se um inverno longo e confinado e sem a perspectiva de se poder ir ao cinema e deliciar-se com pipocas”, conta a CEO da Pique-Poque e responsável pela ideia, Paula Silva, à publicaçao especializada Marketeer.

Para aqueles que nao passam sem viajar em casa num bom filme com pipocas ao lado, há 2 tamanhos à venda. Um saco menor e uma caixa maior que pode ser pedida através dos apps Uber Eats e Glovo.

