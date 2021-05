Bifanas, fado e um tour muito especial por Lisboa

Para os fanáticos por comerciais, dois exemplos da criatividade portuguesa no seu melhor e aquela sensaçao de que um dia tudo pode voltar ao normal. Que seja breve! O regresso do McBifanas, lançado em 2012, agora faz parte das comemoraçoes da reabertura dos restaurantes e dos 30 anos da marca McDonald’s em Portugal. Como nao podia deixar de ser, tudo aqui acaba em fado… A tradicional ‘carrinha’, que sobe e desce as ladeiras da cidade, é comum estar estacionada no Chiado, em Lisboa. Campanha da TBWA Lisboa.

O ‘Wheelchange Tours‘ faz parte de um projeto que promove o emprego de pessoas com mobilidade reduzida e ganhou destaque na ediçao de 2020 do The Good Report, publicado anualmente pela Act-Responsible, organizaçao afiliada ao Departamento de Informaçao Pública das Naçoes Unidas. O projeto da FCB Lisboa ficou na 8ª posiçao entre as 25 melhores campanhas avaliadas. “Que bom ver o nosso trabalho reconhecido mais uma vez lá fora (…). Comunicar causas sociais faz parte do ADN da equipa da FCB Lisboa”, comenta Edson Athayde, CEO e CCO da agência, que integra este ranking pelo 2º ano consecutivo.

