Federer convida De Niro para um filme na Suíça, ele recusa – veja esse comercial ;-)

A Suíça está investindo pesado para divulgar o país aos turistas, no que a Adweek descreve como “uma nova era de ouro para comerciais de viagem e turismo conforme o mundo emerge de um ano de lockdowns”. Parte do mundo, pelo menos… Em seu mais recente filme, o órgao de turismo suíço mostra Roger Federer tentando convencer Robert De Niro a rodar um filme no país. De Niro, no entanto, é enfático – recusa o convite porque a Suíça é perfeita demais, e um bom filme precisa de drama. ;-) “Quando vc precisa de férias sem drama. Vc precisa da Suíça” é a assinatura do comercial, criaçao da Wirz BBDO. Saiu no Ads of the World.

