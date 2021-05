Dia Mundial da Língua Portuguesa – tao nossa e tao de todos

Hoje, 05 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma data que reverencia a nossa língua comum – o português – falado por mais de 260 milhoes de pessoas nos 5 continentes. Proclamado em 2019 pela Organizaçao das Naçoes Unidas para a Educaçao, Ciência e Cultura (UNESCO), este é o 2º ano em que é celebrado este dia com um programa especial, coordenado pelo Camoes – Instituto da Cooperaçao e da Língua, com iniciativas programadas em 44 países. Sao mais de 150 atividades, em formato presencial e virtual, devido à pandemia da covid-19. Na agenda, conferências, colóquios, concertos, concursos literários, poesia e iniciativas acadêmicas irao transbordar de sotaques e saberes essa língua que é tao nossa e tao de todos.

Logo cedo, a data foi marcada com uma sessao solene no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a participaçao do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Teles. Foram também transmitidas mensagens em vídeo do secretário-geral da ONU, António Guterres, do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Na ocasiao, o Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, fez a entrega do Prêmio de Literatura dstangola/Camoes ao escritor angolano Pepetela, pela sua mais recente obra “Sua Excelência, de Corpo Presente“.

Na enorme sala, apesar do distanciamento social, máscaras e outras medidas de prevençao, uma sensaçao de pertença unia os convidados. Estávamos todos – autoridades, jornalistas e premiado – a saudar, cada um a sua maneira, a diversidade e o valor do idioma – o valor “de um patrimônio comum”.





