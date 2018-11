Atençao, fãs de ‘Breaking Bad’ – a série está prestes a virar filme

Um filme da série ‘Breaking Bad‘ está em produçao e deve começar a ser produzido ainda nesse mês, segundo o Hollywood Reporter. Vince Gilligan, criador da série de TV sobre o professor de química que vira rei do tráfico de drogas para custear seu tratamento de câncer, deve escrever, dirigir e produzir o filme. Mas ainda há poucos detalhes para os fãs – nao se sabe se a obra será feita diretamente para a TV ou se ela receberá um lançamento oficial nos cinemas, e o principal, nao se sabe se as estrelas originais da série fazem parte do projeto. É possível que a história, assim como acontece na série ‘Better Call Saul‘, se passe antes dos eventos de ‘Breaking Bad‘. Haja expectativa!

