Ben&Jerry’s apresenta cardápio inspirado em ‘Bohemian Rhapsody’

Em novembro, a marca de sorvetes Ben&Jerry’s homenageia um dos maiores ícones culturais dos anos 70 – a banda Queen, cuja história é retratada no recém lançado longa-metragem ‘Bohemian Rhapsody‘. Para mergulhar na atmosfera do filme, Ben&Jerry’s traz um cardápio especial com 6 sabores inspirados em clássicos da banda – ‘Some Brownie To Love’, ‘Another One Bites The Dough’, ‘The Cone Must Go On’, ‘It’s a Cookie of Magic’, ‘We Will Choc You’ e ‘Dough Stop Me Now’. Como complemento, traz também o ‘Lazing On a Sundae Afternoon‘, um sundae com duas bolas do novo sabor We Will Choc You, acompanhado de chantilly, granulado, calda de chocolate e canudo de waffle coberto com chocolate. Além dos sorvetes que remetem aos clássicos da banda, a marca promove, na loja da rua Oscar Freire, na capital paulista, uma exposiçao com réplicas de figurinos usados por Freddie Mercury em shows e apresentaçoes clássicas.

