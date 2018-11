Havaianas estreia hoje sua campanha de verao com Deborah Secco

A campanha de verao de Havaianas estreia hoje, com a atriz Deborah Secco mostrando o que acontece quando se calça as famosas sandálias. Veja o filme em 1ª mao aqui no Blue Bus. Intitulado “Mágica”, o comercial reforça as características e sensaçoes positivas associadas às legítimas. Além do filme de 30 segundos, a campanha contará com vinhetas estratégicas e açoes nas redes sociais e com influenciadores digitais. Criaçao da AlmapBBDO.

publicidade publicidade