‘Bohemian Rhapsody’ ganha versao para o público cantar junto

A Fox Film anuncia a versao do filme “Bohemian Rhapsody” para o público cantar junto, com as letras de todas as músicas disponíveis na tela. O lançamento de “Cantando com Bohemian Rhapsody” acontece com exclusividade em 50 salas da rede Cinemark, de diferentes cidades, nesta 5ª feira, dia 15 de novembro. Para encontrar as salas e sessoes com essa versao, o público deve buscar, tanto online quanto na bilheteria, por “Cantando com Bohemian Rhapsody”. O longa, que conta a história do Queen e de seu líder Freddie Mercury, já levou mais de 1 milhao de espectadores aos cinemas e está em 1º lugar nas bilheterias há 2 fins de semana.

