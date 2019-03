Band anuncia que MasterChef nao será mais exibido às 3as feiras – viu essa?

A 6ª temporada do MasterChef Brasil – a versao com participantes amadores – já tem data de estreia marcada. O reality culinário volta à TV no dia 24 de março, um domingo. A novidade foi anunciada no Instagram do MasterChef – a partir de agora, o programa será exibido sempre aos domingos, e nao mais às 3as feiras. Também entra ao ar mais cedo, às 20:00. A apresentaçao continua a cargo de Ana Paula Padrao e os jurados também permanecem os mesmos. Com Jornal Metro.

