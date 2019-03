Canal no YouTube transforma vovós cozinheiras em ‘influencers’

Do NYPost – um canal culinário está transformando velhinhas cozinheiras em influenciadoras na internet. Trata-se do Pasta Grannies, que, traduzindo, seria algo como “vovós da massa“. O canal, que já tem 372 mil inscritos e 124 mil seguidores no Instagram, traz exatamente o que anuncia – vovós de origem italiana ensinando receitas e dicas de cozinha para fazer aqueeeeela massa. A criadora do canal, Vicky Bennison, de 60 anos, disse que se motivou a lançar os vídeos ao perceber que as tradiçoes culinárias nao estavam sendo passadas em frente. Que bom que existe a tecnologia, nao é? ;-)

