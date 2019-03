Dia Internacional da Mulher – Maré Feminista inunda a Praça do Comércio em Lisboa

Neste final de tarde do Dia Internacional da Mulher, Marielle estava em todos os cantos da Praça do Comércio, considerada uma das mais bonitas da Europa – nos cartazes, nas vozes de todos os sotaques e até no nome ‘Maré’ em homenagem à favela do Rio de Janeiro onde ela viveu e da qual cuidou até ser assassinada há um ano atrás. Outros cartazes com outras mensagens também desfilaram pela Baixa Pombalina para lembrar que a democracia existe, está nas ruas, nas maos e na memória de quem sabe lutar por ela, por elas e por todos nós. “Em Portugal e no Brasil sempre em defesa dos valores de Abril (mês da chamada Revoluçao dos Cravos em Portugal)”, cantavam algumas vozes em solidariedade. E mais uma vez, fez-se história…

publicidade publicidade