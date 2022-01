#BBB22 – ‘Big Brother Brasil’ entre os 5 mais no Twitter em Portugal

Já começou a fazer sucesso nos comentários do Twitter a nova ediçao do ‘Big Brother Brasil’. No único país da Europa que fala português, os 20 concorrentes desse famoso reality show, que se expressam na nossa língua comum, estao em busca de fama e um prêmio final no valor de 1,5 milhao de reais (+- 234 mil euros). Nesse ritmo de curiosidade e interesse por parte do público, o programa em exibiçao na casa mais famosa do Brasil vai acabar por se transformar em uma casa portuguesa, com certeza… Big Brother Brasil pode ser visto em Portugal, 24h por dia, em exclusivo para os assinantes da Globoplay – plataforma de streaming da Globo que está disponível por assinatura.

