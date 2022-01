“Vacina” eleita Palavra do Ano 2021 em Portugal

A palavra “vacina” foi escolhida por 15 mil portugueses, cerca de 45% dos votos, dos 35 mil votantes que participaram online nessa iniciativa anual da Porto Editora. Em 2º lugar ficou a palavra “resiliência”, com 30% dos votos. Ano difícil, marcado pela pandemia da covid-19 e pelas notícias diárias sobre a vacinaçao no país e no mundo. “Desenvolvidas em tempo recorde, as vacinas tornaram-se a maior arma contra a COVID-19 e Portugal é um dos líderes mundiais na sua inoculaçao“, avisa a Porto Editora na página do seu site.

