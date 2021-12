“O negacionismo e o obscurantismo sao os verdadeiros assassinos”

O coordenador da ‘task force’ de vacinaçao contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, foi eleito pela maioria dos 54 jornalistas da AIEP – Associaçao da Imprensa Estrangeira em Portugal – da qual o Blue Bus faz parte. O Prêmio Personalidade do Ano – Martha de La Cal é atribuído desde 1990 à personalidade que mais se destacou durante o ano. Em 2021, foi quase uma unanimidade o reconhecimento pelos correspondentes internacionais do trabalho realizado pelo vencedor. Gouveia e Melo e o indiscutível sucesso da sua estratégia de vacinaçao foram notícia em vários países do mundo. Ponto para Portugal e para os portugueses que confiam na vacina e na ciência.

Dentre as muitas frases que Gouveia e Melo declarou aos jornalistas, durante o período em que atuou, uma delas me chamou a atençao – “O negacionismo e o obscurantismo é que sao os verdadeiros assassinos. O vírus associado à ignorância e ao medo ainda mata mais (Lusa)“, respondeu ao enfrentar os negacionistas que o esperavam na entrada de um local de vacinaçao. Guarde essa para quando for chamado para tomar a sua próxima dose da vacina. Coragem!

Desde 2012, o Prêmio Personalidade do Ano da AIEP passou a ser denominado Martha de la Cal, uma homenagem à jornalista norte-americana (1927-2011) que trabalhou durante vários anos em Portugal para a revista TIME e que foi uma das fundadoras da AIEP.

