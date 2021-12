Natal em Portugal – novo livro do Chico Buarque em promoçao

Para aqueles brasileiros em Portugal que ainda estao se sentindo numa terra estrangeira, uma boa notícia que até pode virar uma prenda (presente) de Natal para si próprio ou para aquele amigo ou amiga que gosta de ler. Será que tem alguém que nao gosta? Desculpe entao… O novo livro do Chico Buarque está em promoçao nos supermercados Continente com 10% de desconto – sim, há setor de livros nos corredores de alguns desses templos do consumo.

Foi muito fácil encontrar o meu pedido de Natal exposto em lugar de destaque. O novo livro do autor do Prêmio Camoes 2019 estava em cima de uma pilha de livros de outros autores, cercado pelos mais diversos títulos sem nenhum critério aparente que, democraticamente, lhe faziam companhia. Desde best sellers ‘da hora’, biografias de rainhas portuguesas (atual mania editorial), culinária e seus segredos até os especialistas em auto ajuda, muito próprios ou impróprios para os dias que correm.

Nao resisti e levei o meu “Anos de Chumbo e Outros Contos” para casa. Um livro que nos transporta para a linha tênue que separa o imaginário do real e ali permanecemos por um bom tempo. As palavras deslizam como no ‘Sitio’, um dos 8 contos – “Saudades dela nao tenho, nem lembranças pungentes, nada. Quando a relembro penso num tempo meio que girando em falso, meio que transcorrido sempre no presente, meio que sendo um gerúndio, por assim dizer.“

Sem segundas intençoes, uma sugestao que acompanha essa notícia. Esse presente de Natal é para abrir e ler ao lado de uma fatia dourada (rabanada), uma bica cheia (café) e/ou um cálice de vinho do Porto em uma das esplanadas (mesas em espaços ao ar livre, agora aquecidos por causa do inverno) em um dos bares e cafés da cidade. Já estao se sentindo mais em casa?

