Portugal escolhe a Palavra do Ano 2021 – veja as 10 finalistas

Qual foi a 1ª palavra que seu filho falou? Que palavra traduz a emoçao de estar apaixonado? A palavra que o mundo mais precisa, qual é? E a que o mundo nao precisa e teima em fazer? Onde moram as palavras? Vc é uma pessoa de palavras? Entao fique atento e, se quiser, ainda dá tempo de participar da escolha da Palavra do Ano 2021, uma iniciativa da Porto Editora, em Portugal.

As 10 candidatas já foram divulgadas – ‘apagao, bazuca, criptomoeda, mobilidade, moratória, orçamento, podcast, resiliência, teletrabalho e vacina‘. Uma seleçao para ninguém botar defeito, mesmo aquelas que algumas pessoas ainda nao sabem o que significam. Rica em sinônimos, a diversidade é uma das características da língua de Camoes. Viva e bela. A votaçao decorre até 31 de dezembro de 2021 no site palavradoano.pt e a vencedora será conhecida no início de janeiro de 2022. Só para lembrar – a Palavra do Ano 2020 foi ‘Saudade’. Mas essa já passou…

