‘Saudade’ é a palavra do ano de 2020 em Portugal

Aqui em Portugal, surpreendentemente, felizmente e emocionalmente falando, os 26,8% dos cerca de 40 mil votantes nao poderiam ter escolhido melhor palavra para este ano que passou. Uma palavra da língua portuguesa que nao tem traduçao direta em outros idiomas, dizem, mas que traduz uma emoçao, um sentimento do mundo. A votaçao em “saudade” superou as de “covid-19” (com 24,4%) e “pandemia” (com 17,3%), escolhidas para 2º e 3º lugar, de acordo com a Porto Editora, organizadora deste evento online. Saudade… Qual é a sua?

publicidade publicidade