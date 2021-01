Perfil de Instagram q mostra o pior do brasileiro no verao da COVID viraliza na internet

Dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Parece que o pior também. Para muitos, a impressao é que a pandemia do novo coronavírus já acabou e que o risco de contaminaçao é parecido ao de “uma gripezinha”, como já sugeriu certo mandatário anticiência. Um perfil no Instagram, criado para denunciar as tao temidas (deviam ser) aglomeraçoes no verao brasileiro, já tem dezenas de milhares de seguidores. É o @brasilfedecovid, que mostra, em mais de 160 posts (até este sábado), o pior do brasileiro – festas irregulares, eventos clandestinos, praias cheias… “Estamos aqui para DENUNCIAR os macabros momentos de confraternizaçao entre os brasileiros e a COVID-19 no verao 2020/2021“, diz a conta, que chegou a ser confundida com outras, que estimulam esse tipo de acontecimento no verao do coronavírus (e precisou se explicar). Enfim, poderia ser um perfil mostrando a animaçao brasileira, que é conhecida mundo afora. Mas na situaçao atual, é apenas uma coleçao de muitos vídeos recentes (os criadores dizem só publicar vídeos das últimas 48 horas) de gente aglomerada, sem máscara e sem nenhum respeito às orientaçoes da ciência. Enquanto isso, vamos nos aproximando a passos rápidos de 200 mil mortos no Brasil, sem nenhuma vacina ou plano concreto de vacinaçao, com tristes marcas diárias de mais de 1.000 novos óbitos. O melhor do Brasil está por ser visto, ainda.

