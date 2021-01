Homenagem póstuma ao fadista Carlos do Carmo – “Lisboa Menina e Moça” é a cançao oficial da cidade

“Silêncio porque vai se cantar um fado” é o pedido que se faz à platéia antes dos fadistas começarem a cantar. Dessa vez o pedido vai ao encontro dos leitores que também vao poder ouvir Carlos do Carmo, uma das grandes vozes do fado em Portugal, falecido na última 6ª feira aos 81 anos. Entre as muitas homenagens que recebeu durante esses dias, uma com certeza ficará para sempre como a marca musical da cidade onde nasceu e viveu. O clássico fado “Lisboa Menina e Moça”, eternizado na voz do cantor, vai passar a ser a cançao oficial da cidade de Lisboa, revelou hoje o presidente da Câmara, Fernando Medina – “é a melhor homenagem que a cidade pode prestar a Carlos do Carmo, durante anos o grande embaixador do fado“, postou o autarca (prefeito) no seu Facebook. O fadista despediu-se dos palcos em 2019. Na sua longa carreira, passou pelos principais palcos mundiais. Entre os inúmeros prêmios e homenagens recebeu o Grammy Latino de Carreira de 2014. Aplausos!

publicidade publicidade