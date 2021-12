Esse projeto quer mudar a forma como os negros sao representados na propaganda

A agência WMcCann e a plataforma criativa Shutterstock anunciam parceria para dar protagonismo a profissionais negros em campanhas publicitárias e conteúdos editoriais brasileiros. O projeto, batizado de ‘Re_Modelar‘, fará uma mentoria de 12 fotógrafos que produzirao conteúdos para destacar o povo negro como protagonista em materiais publicitários. A iniciativa pretende contribuir para uma maior diversidade no banco de imagens da Shutterstock, permitindo que a populaçao negra esteja mais presente na experiência de busca do site. “O principal objetivo dessa parceria é trazer ao mercado publicitário visibilidade da pluralidade do negro como protagonista, desmistificando o contexto estereotipado que muitas vezes é associado e abrir caminhos para os fotógrafos negros, para que ocupem espaços nas plataformas criativas, trazendo uma perspectiva negra. Há muito caminho a percorrer, mas esses pequenos passos podem ser responsáveis para uma indústria de comunicaçao mais inclusiva e diversa“, afirma Beatriz Lopes, diretora de arte da WMcCann e idealizadora do projeto, que nasceu durante a 1ª turma de mentoria para mulheres negras da agência.

