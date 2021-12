Paola Carosella está no novo livro da série ‘Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes’

Lançamento da Editora Planeta, ‘Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes: 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo’ é o 3º volume da série best-seller do NYTimes. Escrito pela também imigrante Elena Favilli, contém 100 biografias de mulheres que deixaram os países em que nasceram e que, com isso, deixaram também uma marca no mundo. A versao brasileira incorporou 3 mulheres que fizeram carreira no país – a pintora japonesa Tomie Ohtake, a fotógrafa suíça Claudia Andujar e a chef argentina Paola Carosella (na ilustraçao logo acima, de autoria de Paula Cruz). Junto com outras 97 mulheres, Tomie, Claudia e Paola “servem de inspiraçao para que meninas de diversas idades saibam que suas habilidades nao precisam ser definidas por seu gênero”, afirma a editora.

Divulgaçao | Editora Planeta

Ilustraçao: Paula Cruz | divulgaçao Editora Planeta

