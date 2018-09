Beto e Ênio sao um casal, diz roteirista da Vila Sésamo

Atençao, fãs da Vila Sésamo – Beto e Ênio sao mais que bons amigos, eles sao um casal. Ao menos é o que disse o roteirista Mark Saltzman em entrevista ao site LGBT Queerty. “Eu sempre senti que, sem levantar bandeira, quando eu estava roteirizando Beto e Ênio, eles eram [um casal]. Eu nao tinha outro jeito de contextualizá-los“, afirmou Saltzman. Ele ainda acrescentou que a dinâmica da relaçao entre Beto e Ênio refletia um relacionamento da vida real – o dele próprio com o editor Arnold Glassman, que também trabalhava na série. “Mais de uma pessoa se referia a Arnie [apelido de Arnold] e eu como Beto e Ênio. Eu era o Ênio, embora parecesse mais com o Beto. E o Arnie, como um editor – se você imaginasse um emprego para o Beto, nao seria perfeito? O Beto com seus clipes e sua organizaçao? E eu era o brincalhao. E assim era o relacionamento Beto e Ênio.” Mas a opiniao do roteirista sobre Beto e Ênio nao é compartilhada pela Sesame Workshop, empresa responsável pela Vila Sésamo. Após a entrevista do roteirista, a empresa emitiu nota dizendo que os 2 sao apenas “melhores amigos“. Nota do Hollywood Reporter.

