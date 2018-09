Rio de Janeiro na mídia em Portugal – guerra aos canudos

A cidade maravilhosa cheia de encantos mil acaba de proibir o uso de milhares de palhinhas (canudos) de plástico descartáveis que poluem os mares – “Estima-se que mais de 1 milhao de aves e 100 mil mamíferos marinhos morrem a cada ano como resultado dos resíduos plásticos que chegam ao mar, incluindo canudos, que podem demorar até 500 anos para se decompor no meio ambiente, de acordo com um relatório do Greenpeace”, avisa a Lusa. O batalhao da fiscalizaçao está a postos e desde hoje as multas já começaram a ser aplicadas nos estabelecimentos comerciais que ainda continuam a oferecer canudos de plásticos aos seus clientes. O Rio de Janeiro é a 1ª ‘cidade capital’ do Brasil a abolir de vez esse velho hábito – tao velho quanto o uso da palavra ‘palhinha’ (canudos) no vocabulário dos brasileiros.

