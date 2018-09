Viu isso? Um programa sobre criatividade no Instagram TV

A LatinSpots lançou hoje seu programa sobre a criatividade ibero-americana no canal do Instagram TV. Idealizado e produzido pelo Daniel Oiticica, correspondente do Blue Bus e criador da Envy Chain, junto com a produtora argentina Cecilia Albamonte, o LatinTV apresentará entrevista e diversos quadros com formatos bastante originais. A abertura e o projeto gráfico e visual do programa é da brasileira Dogs Can Fly Content Co. A 1ª ediçao do programa lançado hoje conta com a participaçao de 4 publicitários brasileiros em diferentes quadros – Joanna Monteiro (FCB), Felipe Luchi (Lew’Lara\TBWA), Yuri Sampaio (VML) e Rodrigo Marinheiro (VML).

Entre os formatos criados para o programa está o “Ad of Mind”, jogo de palavras com “Advertising” e “Top of Mind” (expressao inglesa que se refere à 1ª marca ou produto que surge na mente do consumidor quando pensa em uma indústria ou segmento comercial específico). Outro quadro do LatinTV é o “Dígalo con palabras clave”, outro jogo de palavras com o popular Jogo de Mímica, conhecido na maioria dos países da América Latina como “Dígalo con mímica”. No quadro, diretores de cena falarao sobre algum comercial que filmaram utilizando algumas palavras chave do buscador do Google. O 1º que adivinhar e publicar o comercial nas redes sociais da LatinSpots ganha prêmio. O prêmio do 1º programa sao duas entradas para o El Ojo de Iberoamérica, que será realizado de 31 de outubro a 02 de novembro em Buenos Aires.

O Blue Bus terá acesso a conteúdo exclusivo do programa, que será publicado aqui no nosso site. ;-)

