Marielle ganha mural do Vhils e vídeo em festival de música e arte urbana em Lisboa

“A minha ideia foi tentar fazer uma homenagem ao legado, à história e a toda a mensagem e ao trabalho incrível que Marielle Franco fez”, explicou o artista português Vhils à Lusa. O mural em pedra faz parte do projeto “Brave Walls”, da organizaçao de defesa dos Direitos Humanos Anistia Internacional. O rosto de Marielle foi esculpido numa parede do Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, que entre hoje e domingo acolhe o festival Iminente, dedicado à música e à arte urbana. Durante o festival também será apresentado um vídeo, no qual se recupera “trabalho, entrevistas e material de Marielle para chamar a atençao e prolongar o seu trabalho, o seu legado”. O mural poderá continuar a ser visitado, assim que o local for transformado e aberto ao público como mais um miradouro da cidade. A Anistia “nao vai deixar que esta tragédia (o assassinato de Marielle Franco) seja esquecida”. “Para que se faça justiça e que, com isso, possamos dar esperança, quer à família, quer à Mônica (companheira de Marielle, na foto com Vhils), quer a todos os que defendem os Direitos Humanos no Brasil e que colocam a sua vida em risco por causa disso”, declarou o diretor-executivo da Anistia Internacional Portugal, Pedro Neto, também presente nesta homenagem. | Foto: Lusa

