Biden nao é mto popular no Twitter, mas já avisou por lá – ‘Agora começa o verdadeiro trabalho’

Quando o Twitter suspendeu sua conta, Donald Trump tinha em torno de 88 milhoes de seguidores na rede social de mensagens curtas. Era no Twitter que o agora ex-presidente dos EUA fazia sua política, atacava adversários (que considerava inimigos), falava mal da imprensa (que chamava de “fake news”), enfim… era ali que ele se comunicava com o eleitorado e com o mundo. Jornalistas éramos pegos de surpresa, às vezes com sequências enormes de mensagens virulentas, que precisávamos decifrar para entender o humor do mandante. Hoje, Joe Biden tomou posse como o mais velho presidente dos EUA, aos 78 anos. Trump, que quebrou o protocolo e faltou à posse do sucessor (algo que nao ocorria em mais de 150 anos), saiu dizendo que voltaria de “alguma forma”, seja lá o que isso significa. E falou em um discurso estranho, nao protocolar, na base aérea de onde voaria para sua mansao de Mar-a-Lago, na Flórida.

Bem mais comedido que o republicano, Biden tinha menos de 8 milhoes de seguidores no Twitter em agosto, passou a 18,4 milhoes na semana seguinte à eleiçao do ano passado e hoje acumula quase 25 milhoes. Concluída a cerimônia de posse, Biden foi ao Twitter para avisar: “Agora o verdadeiro trabalho começa, pessoal”. E já pediu para os seguidores o acompanharem pela conta oficial da presidência, @POTUS (“POTUS” é a sigla em inglês para “presidente dos EUA”). Bem, aí vem a dança das cadeiras que nao aparece nas pomposas cerimônias. As contas oficiais dos anos Trump ganham o número de sua presidência para serem liberadas para o sucessor: @POTUS45 fica com os tuítes dele; @WhiteHouse45 para os da Cada Branca; @VP45, do agora ex-vice Mike Pence; @PressSec45, da agora ex-porta-voz da Casa Branca Kayleigh McEnany; @FLOTUS45, da ex-primeira-dama Melania Trump; e @SecondLady45, da esposa de Pence, Karen.

Mas um detalhe nao passou despercebido: diferente do que ocorreu na transiçao Obama-Trump, em 2017, que conservou os milhoes de seguidores, dessa vez as contas passaram às maos de Biden “vazias”. A nova conta presidencial, para onde Biden referiu seu público, tem agora “meros” 2,5 milhoes de seguidores (vai crescer rápido). Agora pertencem ao novo governo, além de @POTUS, as contas @WhiteHouse (para a Casa Branca), @VP (para Kamala Harris, 1ª vice mulher, negra e de origem asiática), @FLOTUS (para a primeira-dama Jill) e @PressSec (para Jen Psaki, nova porta-voz da Casa Branca). E como Kamala é a 1ª mulher no cargo, criaram uma conta inédita, @SecondGentleman, para seu marido, Douglas Emhoff. Já estao todas adaptadas aos novos “moradores”, com mensagens e cores da nova administraçao, democrata.

Now the real work begins, folks. Follow along at @POTUS as we build back better. pic.twitter.com/fHViqSqwp2 — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

