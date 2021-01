COVID-19 | Portugal em estado de emergência avisa que “a regra é ficar em casa”

Hoje o país acordou com um novo confinamento geral. Com o agravamento da pandemia de COVID-19, todo o mundo “tem o dever” de ficar em casa, mas as escolas e universidades podem funcionar, avisam na TV. Medidas extraordinárias vao vigorar até as 23:59 de 30 de janeiro para “limitar a propagaçao da pandemia e proteger a saúde pública“, previstas no decreto que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou ontem. Os deslocamentos estao autorizados para comprar bens e serviços essenciais, cuidados com a saúde, desempenho de atividades profissionais, prática de atividades físicas e desportivas ao ar livre ou participaçao na campanha eleitoral para a eleiçao do Presidente da República que irá acontecer no próximo dia 24. Comércios fechados, cafés e restaurantes apenas com serviço de ‘take-away’ (entregas domiciliares).

O decreto determina ainda a obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que as funçoes em causa o permitam. Ontem mesmo, em entrevista à TVI, o primeiro-ministro do país, António Costa, declarou que “seguramente 1 mês ainda vamos precisar estar nesse regime“. As notícias da manhã repetem exaustivamente o que foi acordado entre as instituiçoes. Novas medidas econômicas e de apoio fazem as primeiras páginas dos jornais. A vacinaçao em Portugal já começou e o clima aparentemente é de expectativa e de uma certa confiança. O futuro dirá…

Nota – Portugal tem um pouco mais de 10 milhoes de habitantes e essa foi a semana mais complicada desde o início da pandemia. Nos últimos 7 dias foram registrados um total de 912 falecidos e 61.299 positivos. Alguns hospitais estao em situaçao muito difícil devido ao aumento de internamentos com 4.368 pessoas hospitalizadas por COVID-19 e 611 nos cuidados intensivos. Os casos ativos também dispararam nas duas últimas semanas.

