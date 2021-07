Blue Bus nas Olimpíadas 2016 – foi um Rio que passou em minha vida…

Embarcando na memória com as notícias sobre as Olimpíadas de Tóquio que começam no próximo dia 23 de julho, aqui de Lisboa fico dando adeus a cada atleta que nao conheço, a cada jornalista que admiro à distância de uma tela, ao lembrar da minha participaçao como repórter do Blue Bus nas Olimpíadas do Rio em 2016. Experiência única na vida que valeu por um mestrado de 1 mês na profissao. “Jornalismo se aprende fazendo, observando, escrevendo“, já dizia um amigo daqueles que levamos para sempre.

Aos atletas da informaçao que têm a sorte de participar, inspire, respire e um bom trabalho para todos. Aos leitores que chegaram até aqui, a letra final desse sambinha tao carioca e tao cheio de saudades… e o meu coraçao se deixou levar.

