O “fazer férias” dos portugueses em mais um verao da pandemia

Apesar do aumento de internamentos em Portugal e da variante Delta já ser dominante em vários concelhos do país, os portugueses nao desistem de “fazer férias“, como gostam de anunciar aos amigos. O verao já chegou, com temperaturas mais agradáveis, aguardando pelos 40 graus de amanhã, sábado, que a mídia atenta nao cansa de avisar para animar a ‘malta’. Mas as boas notícias nao ficam só na sombra dos guarda-sóis e na água das praias desse país europeu, considerado um dos campeoes do mundo na vacinaçao de seus habitantes. O fantasma da pandemia ainda está presente durante o dia e também na noite, acompanhando os passos e os descuidos de todos.

Novas restriçoes começam hoje. À partir das 19:00 de 6ª feira, e aos fins de semana e feriados, os restaurantes em concelhos de maior risco passam a ter de exigir certificado digital ou teste negativo à covid-19 para fazer refeiçoes no interior dos estabelecimentos, abertos até as 22:30 nesses dias. Durante a semana continuam a encerrar às 15:30. Aviso – nas esplanadas, ao ar livre, o verao corre solto, sem esquecer o cuidado com o distanciamento e o uso de máscaras sempre que necessário.

No setor dos hotéis e estabelecimentos turísticos será necessário apresentar no check-in, feito em qualquer dia da semana, o certificado digital ou teste negativo à covid-19. A medida nao abrange crianças até os 12 anos de idade.

Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 3.194 casos confirmados de covid-19 e 7 óbitos relacionados com a doença. Incidência sobe acima dos 280 casos por 100 mil habitantes.

