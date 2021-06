Portugal adia plano de desconfinamento – certificado digital e teste para circular

Dias estranhos esses… nessa 5ª feira, dia 24, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros veio a público afirmar que “Portugal encontra-se nesse momento claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que nao existem condiçoes para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto para 28 de junho próximo (…). Temos um registro de crescimento de internamentos e de pessoas em cuidados intensivos. Temos uma situaçao que é complexa e que exige a atençao de todos”.

Sem condiçoes de continuar e com uma incidência de novos casos de infecçao, as entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa estarao novamente, como no final da semana passada, com a circulaçao proibida, entre 15:00 de 6ª feira até as 6:00 de 2ª, com algumas exceçoes previstas por lei. Novos horários mais restritivos para restaurantes, compras e supermercados também foram programados. No entanto, de acordo com a ministra, poderao entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo a covid-19 – documentos de passe-livre já presentes na vida de muitos. Um decreto-lei já foi aprovado pelo Governo para regulamentar o certificado covid-19 da Uniao Europeia. Um documento com informaçoes sobre vacinaçao e resultados de testes do titular, emitido pelas autoridades de saúde e que entrará em vigor a 1º de julho.

“Há uma boa parte do país com incidências abaixo do limite mas há territórios com níveis de risco mais graves, tanto na Área Metropolitana de Lisboa como no Alentejo e no Algarve”, avisou a ministra. Na próxima semana será feita uma nova avaliaçao e 16 concelhos (regioes administrativas) do país também correm o risco de voltar a ter novas regras.

