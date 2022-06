Blue Bus no Rock in Rio Lisboa | Música e boas causas no festival mais aguardado do ano

Pronto para começar… depois das apresentaçoes feitas aos patrocinadores e a imprensa em geral, começa amanhã, sábado 18 de junho, o Rock in Rio Lisboa 2022. Vao ser 2 finais de semana no Parque Bela Vista com um misto de atraçoes nos sempre aguardados palcos musicais e algumas conversas especiais – encontros com o público sobre o que interessa às marcas presentes. “A Galp (petróleo) fala da transiçao energética, a Super Bock (cerveja) fala de algo que é muito forte que é a amizade, a Vodafone (comunicaçoes) fala de tecnologia a favor do futuro, o BNP Paribas (banco) fala da diversidade, o Ibis (hotéis) da diversidade e entretenimento, o PiscaPisca.pt veio focado em fun, a 7Up (refrigerante) é muito a ideia de refrescar, o Continente (supermercado) é a alimentaçao saudável (…). Uma coisa que desejo é que nesta ediçao as pessoas recarreguem as energias para construir um futuro positivo. Estar deprimido em casa nao vai mudar nada”, declara a VP Executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, ao M&P.

Dados importantes também foram revelados pela VP Executiva – o orçamento total do evento deve rondar os 25 milhoes de euros e os patrocinadores do Rock in Rio Lisboa 2022 sao os responsáveis por financiar metade desse valor. “As marcas estao mais atentas (…) estao com muita vontade de estar perto dos consumidores, acabando com a distância criada pela pandemia”, avisa. Agora é esperar pelo melhor – muita música e “conversas relevantes para a sociedade”.

Rock in Rio Lisboa – dias 18/19 e 25/26 de junho.

