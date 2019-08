Bolsonaro “nao é bem-vindo” em Portugal – “constante desrespeito à democracia”

Depois dessa, nao dá mais para disfarçar. O BE (Bloco de Esquerda) – um dos 3 partidos que até outubro, data das novas eleiçoes, faz parte da chamada ‘geringonça’ que governa o país – defende que o atual Governo português deve cancelar a visita do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. “Nao é bem-vindo ao país” e mostra “constante desrespeito” pela democracia, avisaram numa nota a que a agência Lusa teve acesso.

O aviso da possível visita foi feito em 19 de julho, em entrevista à Lusa, na cidade cabo-verdiana do Mindelo, pelo ministro das Relaçoes Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

“Sabendo-se que está em preparaçao uma visita oficial do presidente da República do Brasil a Portugal, prevista para o início de 2020, o Bloco de Esquerda considera que esta, a concretizar-se, sinalizaria ao povo irmao do Brasil que o governo português é conivente com o constante desrespeito à democracia demonstrado pelo atual governo”, critica.

Neste mesmo comunicado lembraram o recente mal-estar causado pelo presidente brasileiro ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, sobre o desaparecimento de seu pai. “Os portugueses e o Governo nao podem ficar indiferentes face a um presidente que, como diz nota da OAB, parece ignorar os fundamentos do Estado Democrático de Direito, entre eles ‘a dignidade da pessoa humana’, na qual se inclui o direito ao respeito da memória dos mortos”, avisam.

E terminam a nota, mostrando que estao atentos às últimas notícias veiculadas nos jornais desse país europeu e que sao verdadeiras demonstraçoes de irresponsabilidade e grande perigo para um país como o Brasil que acaba de assinar um contrato com o Mercosul. “O Bloco de Esquerda recorda ainda que este é apenas o episódio mais recente envolvendo um governo que tem sido marcado pelo desrespeito às comunidades indígenas, pelo aumento descomunal do desmatamento da Amazônia, pelos ataques à Educaçao e aos direitos dos trabalhadores”.

Em tempo: a nota do BE, as notícias sobre a nota e o recente massacre em Altamira estao sendo veiculados hoje nas principais mídias do país. O Brasil mostrando o que tem de pior para Portugal ver.

