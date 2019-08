Perigo, humanos na área – placa inverte a lógica e faz alerta aos animais marinhos

A espécie humana está transformando a Terra em um planeta plástico. Atualmente, considerando a média global, aproximadamente 60 kg de plástico sao usados por ano por pessoa. No Brasil, por exemplo, mais de 95% do lixo encontrado nas praias é composto de artigos de plástico, como garrafas, copos descartáveis, embalagens de sorvete e redes de pesca. Sem o descarte adequado, o resultado é que, todos os anos, pelo menos 25 milhoes de toneladas de resíduos sao despejadas por ano nos oceanos (!). Nao é exagero dizer, portanto, que o ser humano é um perigo para as espécies marinhas. Por isso, inventaram uma placa que inverte a lógica – virada para a água, avisa os animais marinhos sobre a proximidade do ser humano e o risco que isso representa.

publicidade publicidade