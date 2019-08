Guaraná Antarctica lança competiçao, celebra o talento brasileiro para criar memes

Ninguém faz memes como o brasileiro e, para valorizar esse talento nacional, Guaraná Antarctica lança a ‘Memearia, uma competiçao criativa que está sendo anunciada como uma “estartape” virtual de memes. Para participar é preciso acessar o site da Memearia e criar memes de acordo com os desafios propostos pelos “porta-vozes” da campanha, todos bichinhos da fauna brasileira, como a anta, o lobo guará, e o tatu. “A missao da estartape é transformar meme em capital e ser a maior referência no mercado de memes do mundo, do planeta, do Oiapoque à Marte”, brinca o texto da campanha, assinada pela Almap. Guaraná Antarctica também chamou influenciadores digitais para a açao. Ao longo do mês de agosto, um novo desafio será lançado a cada 5 dias. Serao 80 selecionados e os vencedores de cada fase avançam até chegarem à final. O campeao leva o prêmio de R$ 20 mil, o vice fica com R$ 10 mil e o 3º e o 4º colocados, com R$ 5 mil cada. “Desde o início do ano, com o novo posicionamento Coisa Nossa, queremos valorizar tudo aquilo que só o brasileiro entende, uma piada interna para 200 milhoes de pessoas, e acreditamos que os memes traduzem exatamente isso”, afirma Mariana Dedivitis, gerente de Marketing Digital de Guaraná Antarctica.

