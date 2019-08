Mercado publicitário ignora 3ª idade – idosos aparecem em menos de 3% dos anúncios

Segundo estimativa do IBGE, em 2030 o Brasil já terá mais pessoas acima de 60 anos do que menores de 14. Além de em maior número, a populaçao idosa está cada vez mais ativa, economicamente independente e consumidora, mas o mercado publicitário brasileiro parece nao ter percebido esse movimento. Pesquisa de doutorado da coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, Christiane Machado, mostra que a publicidade brasileira nao fala com o público idoso e, quando fala, é de forma estereotipada. Na pesquisa, a professora observou as propagandas dos 10 maiores anunciantes do país, que representam mais de 200 marcas, para saber se a presença dos idosos na publicidade era condizente com sua participaçao na sociedade. “Os idosos aparecem em menos de 3% das propagandas. O fato de eles nao estarem presentes e, principalmente, de em alguns casos eles serem mostrados de maneira muito estereotipada, demonstra certo preconceito. As marcas nao querem ser associadas com consumidores mais velhos porque as pessoas ainda têm preconceito com o envelhecimento”, ressalta Christiane. Pesquisa do Instituto Locomotiva e da Bradesco Seguros aponta que, por ano, R$ 1,8 trilhao é movimentado por consumidores com mais de 50 anos no Brasil – o que representa 42% da movimentaçao financeira de todos os brasileiros.

