Associaçao Brasileira de Imprensa divulga nota oficial contra intimidaçao de jornalistas

Nota oficial divulgada hoje no site da ABI (Associaçao Brasileira de Imprensa), leia na íntegra logo abaixo.

ABI diz nao à intimidaçao



Acuado diante da publicaçao pelo site The Intercept de diálogos que o comprometem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou, nesta sexta-feira, 26/7, a Portaria nº 666, que dispoe sobre a deportaçao sumária de ‘pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituiçao Federal’.



A ABI considera inconstitucional e um abuso de poder a ediçao de medidas governamentais direcionadas a intimidar quem quer que seja, principalmente, na conjuntura atual, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, radicado no Brasil há 13 anos e diretor da publicaçao.



A ABI está acompanhando o caso e tomará medidas, no campo judicial, caso a portaria seja usada para atingir Greenwald, em mais um caso de arbítrio e de atentado à liberdade de imprensa.



Paulo Jerônimo – Presidente da ABI”