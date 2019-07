Criador do ‘retweet’ diz que nao fazia ideia do estrago que ele poderia causar

Antes do botao de retweetar ser criado, os usuários do Twitter precisavam copiar e colar manualmente as mensagens para passá-las adiante. Mesmo com a facilidade que ele trouxe, seu criador, o desenvolvedor Chris Wetherell, acredita agora que o recurso é como “uma arma carregada na mao de uma criança de 4 anos”. Em entrevista ao BuzzFeed, Wetherell relata que na época, em 2009, ficou impressionado com a força multiplicadora do recurso, mas que, com o passar do tempo, também ficou claro seu potencial de estrago em grande escala. Antes do retweet – e também do botao de compartilhamento do Facebook, que, por sinal, foi uma cópia do entao novo recurso do Twitter –, as pessoas pensavam, nem que fosse por um instante, antes de copiar e colar. Com o facilitador, o impulso tomou conta. Pule para 2019, para as fake news sendo disseminadas como praga e fica fácil entender ao que Wetherell se refere. “Eu me lembro especificamente de um dia pensar nessa frase: ‘Nós colocamos o poder nas maos das pessoas’. Mas agora, e se vc disser a mesma coisa de um jeito um pouco diferente? ‘Ah, nao, nós colocamos o poder nas maos das pessoas.’” Tarde demais. Via Gizmodo. | Foto de capa: Sarah Richter via Pixabay/Tag Hartman-Simkins

