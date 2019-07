McDonald’s provoca Burger King em outdoor, BK responde na mesma moeda – veja isso

O McDonald’s achou que seria uma boa provocar a concorrência, mas a resposta veio a galope. Perto do novo restaurante do Burger King em Bruxelas, na Bélgica, a rede dos arcos dourados colocou um outdoor com o seguinte texto – “Servido por um rei ou servido como um rei? Descubra nosso serviço de mesa no McDonald’s.” O BK, que já é mestre na arte da ~trollagem~, foi rápido na resposta. Pouco tempo depois, colocou um outdoor logo ao lado dizendo o seguinte – “Por que tentar nos queimar quando vc nao consegue nem grelhar? Descubra nossos hambúrgueres grelhados.” ;-) Uma foto dos 2 outdoors foi compartilhada na página do BK no Facebook, e os GIFs nos comentários sao uma diversao à parte – veja aqui. Com Ads of the World, Creativity e DesignTAXI.

publicidade publicidade