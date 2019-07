Falando mal do chefe – ‘Os Simpsons’ compara Mickey Mouse ao capeta ;-)

Quem conta é o Notícias da TV – diz que um dos próximos episódios de ‘Os Simpsons’ vai comparar Mickey Mouse ao capeta. A nova temporada da animaçao, que estreia no dia 29 de setembro, será a 1ª depois da aquisiçao da Fox pela Disney. A cena em que os Simpsons “alfinetam” seu novo chefe faz parte do já tradicional capítulo de ‘Halloween: A Casa da Árvore dos Horrores’ – nele, a bebê Maggie é possuída pelo demônio. Marge comenta que a menina tem “a marca da besta” no corpo, e quando a família remove o lacinho da bebê, é possível ver um Mickey Mouse tatuado em sua testa. “Nao essa [marca], a outra”, diz Marge, ao que Homer percebe que a garotinha tem o número 666 na nuca. Sobre a piada, Matt Groening, criador da série, declarou – “Nos últimos 30 anos nós fizemos piada com a Disney. Agora… Disney, nós amamos você! Nao nos tire do ar!”. ;-)

