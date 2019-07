Portugal recebe ‘Aruanas’ – meio ambiente grita por socorro na nv série da Globo

Na foto – Marcos Nisti, Debora Falabella e Pedro Neto

O Brasil pegando fogo com as recentes declaraçoes bombásticas do novo governo do país sobre o meio ambiente, nada mais oportuno e esclarecedor do que mostrar uma realidade que muitos aqui na Europa ainda desconhecem sobre a Amazônia e seus muitos milhares de habitantes. Depois de Londres, Nova Iorque e Sao Paulo, chegou a vez de ‘Aruanas’ ser apresentada em Lisboa. “O fato de Lisboa ter sido escolhida demonstra uma vez mais a importância que Portugal tem para a Globo. Este é um projeto de extrema importância e a defesa do ambiente é um assunto cada vez mais presente no nosso cotidiano”, declarou Ricardo Pereira, diretor da Globo, na abertura do evento de lançamento da série.

Luzes se apagam e na tela de um cinema da cidade, na última 4ª feira, os mais de 100 convidados presentes assistiram a um rápido desfilar de cenas impressionantes onde a tênue linha que separa a realidade da ficçao muitas vezes se confundia. Será verdade? Isso existe? Acontece assim mesmo? Como vamos resolver? Sao perguntas ainda sem grandes respostas mas que causaram um enorme impacto aos que lá estavam.

Logo após o trailer, abrindo o evento para um debate, as 1as palavras que marcaram a exibiçao – “Aquilo que acabamos de ver foi muito poderoso. Esta série toca em todos os aspectos relacionados com as preocupaçoes ambientais, é impressionante. Aruanas vai ter um impacto enorme, tenho a certeza”, afirmou a secretária-geral do Ministério do Ambiente de Portugal, Alexandra Carvalho. No palco e na plateia, representantes de organizaçoes internacionais na área do Meio Ambiente e Direitos Humanos, jornalistas, influenciadores e o mercado publicitário. Nilo D’Ávila, do Greenpeace Brasil, também falou – “Vivemos uma urgência climática no mundo, esse é um tema muito sério. As cenas que acabamos de ver sao muito impactantes. Espero que ‘Aruanas’ desperte o público mais jovem para essas questoes”. Pedro Neto, Diretor Executivo da Amnistia Internacional Portugal, uma das 28 ONGs em todo o mundo que apoiam a série, comentou a importância de debater estes temas – “A série ‘Aruanas’ é muito pertinente e muito atual. Dou os parabéns a todos os envolvidos por isso”, avaliou.

Escrita por Estela Renner e Marcos Nisti, com a colaboraçao de Pedro de Barros, a série tem direçao artística de Carlos Manga Jr. e direçao geral de Estela Renner. ‘Aruanas’ é uma coproduçao entre Globo e Maria Farinha Filmes. No Brasil, a série é original Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo. A produçao foi lançada em mais de 150 países, com legendas em 11 idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemao, holandês, russo, árabe, hindi, turco e coreano. A série está disponível em em todo o mundo através de aruanas.tv, um ambiente powered by Vimeo, onde pode ser comprada por USD 12,90. De julho a outubro, 50% das vendas serao doadas para uma iniciativa de proteçao da floresta amazônica.

