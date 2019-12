Cariocando com Washington Olivetto no cartao postal do Rio

De férias, olha só quem encontrei nesta manhã sob o sol do calçadao de Ipanema – Washington Olivetto, profissional da publicidade brasileira que acaba de ser homenageado na 40ª ediçao do Prêmio Caboré – a principal premiaçao da indústria da comunicaçao, marketing e mídia. Há 40 anos, Olivetto recebeu a 1ª das suas 5 corujas, troféu da premiaçao. Consultor criativo da McCann Europa, atualmente vive em Londres. Além de seus troféus de carreira, o homenageado deste ano também já ganhou 4 corujas com suas agências – 2 com a W/GGK (1987 e 1988) e outras 2 com a W/Brasil (1989 e 2001).

Na nossa rápida conversa com a paisagem a nos olhar, falamos da entrevista que fiz com ele em Lisboa, na 1ª ediçao do Lisbon International Festival, em setembro de 2016. Vale a pena ler de novo as respostas, lembranças, comentários e ‘previsoes’ de um Washington Olivetto sempre tao amável e atual – “As mídias vao se interligar entre si. Palavras dos meus amados, queridos amigos precursores do digital – o Julio Hungria que foi 1° entre eles.”

