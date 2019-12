Chico Buarque no 25 de abril em Lisboa – vai ser bonita a festa, pá!

Anotem na agenda, está confirmado: o Prêmio Camoes será entregue a Chico Buarque de Holanda no dia 25 de Abril de 2020, em Lisboa. Data histórica, onde desde 1974 se comemora a Revoluçao dos Cravos no país. A homenagem foi confirmada à Lusa pela editora brasileira Companhia das Letras, que edita a obra do escritor, e pelo Ministério da Cultura de Portugal. O valor do prêmio é de 100 mil euros, divididos entre o Brasil e Portugal. A parte financeira já foi resolvida, mas o documento formal poderá chegar às maos do vencedor sem a assinatura do Presidente do Brasil, que declarou 5 meses após o anúncio do prêmio que “até 31 de dezembro de 2026 eu assino”, frase citada pela Folha de Sao Paulo. Em resposta, Chico Buarque escreveu na sua conta do Instagram – “a nao assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prêmio Camoes”. Brasil polarizado, a cultura do país sofrendo grandes humilhaçoes, mas para o júri do Prêmio Camoes – a maior distinçao literária de língua portuguesa – a escolha de Chico Buarque deve-se à sua “contribuiçao para a formaçao cultural de diferentes geraçoes” e o caráter multifacetado do seu trabalho, da poesia ao teatro e ao romance, estabelecendo-se como “referência fundamental do mundo contemporâneo”. Razao para aplausos e muita emoçao.

