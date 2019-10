Chef José Avillez faz as honras da casa – “Mestre do Sabor” em Portugal, na Globo

É uma casa brasileira, com certeza… Essa foi a 1ª impressao que a maioria dos convidados sentiu ao entrar na tarde desta 4ª feira no espaço reservado do restaurante Bairro do Avillez, em Lisboa, para participar da apresentaçao do novo programa ‘Mestre do Sabor’, que tem estreia marcada para Portugal no próximo dia 13 de outubro, na Globo.

Entre caipirinhas, mini acarajés, biscoitinhos de polvilho e o som de uma dupla de cantores com um ótimo repertório de música brasileira, o chef português José Avillez – detentor de 2 estrelas Michellin e um dos participantes do programa – ajudou a fazer as honras da casa. Logo após a exibiçao de um vídeo revelando um pouco do que irá acontecer, foram feitas algumas declaraçoes para rechear a curiosidade dos presentes. “Fiquei emocionado só de ver este vídeo. O programa ainda nao está terminado, mas foram 3 semanas muito intensas onde provamos muitos pratos de cozinheiros profissionais”, disse, antes de elogiar o talento da equipe e a “experiência fantástica” da qual foi um dos protagonistas. “A grande riqueza de participar no ‘Mestre do Sabor’ foi nao só trabalhar com ingredientes brasileiros, alguns desconhecidos para mim, mas sentir que estava a poder ensinar e também aprender todos os dias. Nao tenho a menor dúvida de que o programa será um sucesso enorme, tanto aqui como no Brasil”, finalizou.

‘Mestre do Sabor’ é um formato original feito para mostrar o talento de grandes chefs e valorizar todas as nuances da culinária. O chef português José Avillez, ao lado de outros 2 chefs brasileiros – Léo Paixao e Kátia Barbosa -, irá avaliar as habilidades dos 24 concorrentes em prova. Apresentado pelo chef francês Claude Troisgros e pelo seu braço-direito, Batista, o programa estreia no dia 13 de outubro, às 18:40, na Globo (canal 10). No Globo Now, o 1º episódio estreia no dia 17 de outubro, às 21:10. Uma campanha multimeios já está pronta para divulgar a paixao pela gastronomia por todo o país.

Pensa que acabou? No final da apresentaçao veio a sobremesa – brigadeiros! Levei 2 para a saideira…

