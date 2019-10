3/4 dos anúncios premiados em Cannes nao conquistam o retorno que poderiam

Apenas uma em cada 4 campanhas premiadas produzem impacto na marca a curto ou longo prazo, revela uma nova pesquisa da Kantar. A análise foi feita com 25 vencedores do Cannes Lions deste ano por meio da Kantar Marketplace, plataforma de pesquisas e insights on-line e on-demand. Uma ligaçao fraca com a marca foi identificada como o problema principal. Apenas 1/4 dos vencedores de Cannes 2019 foi facilmente vinculado à sua marca e, em certos casos, os consumidores nao conseguiram nem se lembrar de qual categoria o anúncio era. O conteúdo das campanhas analisadas também tem dificuldade em criar uma ligaçao com quem consome. Apenas um em cada 6 anúncios entre os premiados tinha forte potencial para gerar afinidade com a marca e menos da metade desencadeia uma forte resposta emocional positiva. Para Daren Poole, chefe global de criaçao da divisao insights da Kantar, isso é reflexo de um comportamento que o mercado publicitário já conhece de cor – muitas peças inscritas em premiaçoes sao desenvolvidas exclusivamente para ganhar prêmio. “O conteúdo criativo nao deve apenas ser reconhecido por sua arte ou por abordar um problema sério, ele precisa funcionar como um investimento para a marca, gerando impacto a curto e a longo prazo“, declara.

