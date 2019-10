O mapa de assentos dessa companhia aérea mostra onde estao os bebês do voo ;-)

Os passageiros da Japan Airlines estao agradecidos. Muitos deles, pelo menos. Isso porque a companhia aérea está com um recurso novo em seu sistema de reservas – o ‘Baby Seat Map’. Através dele, é possível visualizar, no mapa de assentos, quais lugares estao ocupados por bebês menores de 2 anos. No novo mapa, os assentos ocupados por crianças pequenas sao destacados com a imagem de um bebê. Isso permite, segundo a empresa, que os demais passageiros “reservem seus lugares mais estrategicamente”. ;-) Via DesignTAXI.

Good stuff, Japan Airlines. So it’s kind of like Minesweeper but with babies pic.twitter.com/KDcT6w0KIw — Sato (@Satonegi) September 27, 2019

“Muito bom, Japan Airlines. É como Campo Minado, só que com bebês“

